Военблогер рассказал о небывалой панике в рядах ВСУ

Военблогер Подоляка: В ВСУ началась паника из-за прорыва под Красноармейском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о панике, начавшейся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате продвижения российских войск на красноармейском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Паникой на инфопомойках противника по поводу прорыва севернее Покровска (украинское название Красноармейска) удовлетворен. Давно такого у них не было. Пожалуй, с 2022 года ни разу...» — заявил он.

Подоляка также отметил, что украинские власти начали спешную эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.

Ранее 12 августа ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов сообщил, что в рядах бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) царят панические настроения, которые вызывают у российских военных эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком или музыкой. Боец опубликовал скриншот поста командира «Азова», одного из участников боев за «Азовсталь», Богдана Кротевича, в котором он обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщает о бедственном положении ВСУ в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск и Дружковка.

