Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 13 августа 2025Силовые структуры

Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

В Новосибирске четверо бывших полицейских получили до 10 лет колонии за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске Калининский районный суд назначил четверым бывшим сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новосибирский» наказание до 10 лет лишения свободы за взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых оказались бывшие полицейские — Игорь Юшин, Алексей Пирский, Андрей Мельников и Анатолий Семенов. Они признаны виновными по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд назначил им от восьми до 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, они получили штрафы от четырех до 15 миллионов рублей. Также все четверо фигурантов лишены офицерских званий.

Как установил суд, фигуранты вымогали взятки у бизнесменов, которые занимались продажей обуви и табачной продукции. Отмечается, что осужденные проводили контрольные закупки товара и производили его изъятие. За непроведение проверки и возвращение изъятого товара они требовали с бизнесменов деньги. Общая сумма составила более двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале начальник полиции МО МВД «Невьянский» Михаил Филиппов попал в СИЗО по обвинению во взяточничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

    В России Сталина назвали хохлом

    Журова заявила о невозможности возвращения сменивших гражданство спортсменов

    В Дагестане автомобиль свадебного кортежа рухнул в 50-метровый обрыв

    Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

    Эмма Стоун без штанов снялась для журнала

    Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

    В США высказались о предполагаемых сроках снижения пошлин для Китая

    Японец приехал в Россию и пришел в шок со словами «они такие длинные»

    Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости