Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

В Новосибирске четверо бывших полицейских получили до 10 лет колонии за взятки

В Новосибирске Калининский районный суд назначил четверым бывшим сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новосибирский» наказание до 10 лет лишения свободы за взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых оказались бывшие полицейские — Игорь Юшин, Алексей Пирский, Андрей Мельников и Анатолий Семенов. Они признаны виновными по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд назначил им от восьми до 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, они получили штрафы от четырех до 15 миллионов рублей. Также все четверо фигурантов лишены офицерских званий.

Как установил суд, фигуранты вымогали взятки у бизнесменов, которые занимались продажей обуви и табачной продукции. Отмечается, что осужденные проводили контрольные закупки товара и производили его изъятие. За непроведение проверки и возвращение изъятого товара они требовали с бизнесменов деньги. Общая сумма составила более двух миллионов рублей.

