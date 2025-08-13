Мир
ЕС задумался об ослаблении антироссийских санкций

Sky News: ЕС рассматривает ослабление санкций против РФ при прекращении огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) рассматривают ослабление санкций против России в случае прекращения огня на Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленные источники в европейском сообществе.

«Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня», — отмечается в материале.

Как указывают собеседники телеканала в правительстве Италии, во время сегодняшнего «марафона конференций» с участием президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, европейских лидеров и главы Украины Владимира Зеленского хозяина Белого дома будут подталкивать «к вовлечению Европы в его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным».

Ранее стало известно, что видеоконференция Трампа с находящимися в Берлине Зеленским и лидерами европейских стран проходит в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

