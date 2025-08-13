Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:14, 13 августа 2025Мир

Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

Bild: Звонок Трампа с европейскими лидерами проходит в строжайшей секретности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Видеоконференция президента США Дональда Трампа с находящимися в Берлине президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы проходит в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами». Об этом сообщает издание Bild.

«Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с другими лидерами в федеральной канцелярии установлен самый высокий уровень безопасности. Существуют опасения, что российские шпионы могут тайно подслушать их», — раскрыты подробности в публикации.

Сообщается, что звонок проходит на четвертом этаже здания Ведомства федерального канцлера ФРГ, который считается «секретным». Издание отмечает, что именно здесь расположен «ситуационный центр» — защищенное от прослушивания помещение без окон.

По данным Bild, в ситуационный центр не допустили даже переводчиков, а присутствовать на встрече будут только ближайшие советники канцлера Германии Фридриха Мерца и Зеленского. При этом всех участников видеоконференции попросили оставить свои мобильные телефоны за пределами помещения.

Ранее Зеленский приехал в Берлин на «марафон конференций» перед встречей президентов России и США на Аляске. Сообщалось, что украинский лидер планирует провести переговоры в том числе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Названы особенности советского «титана Апокалипсиса»

    Генерал назвал сроки взятия Славянска и Краматорска на фоне прорыва фронта армией России

    Набиуллина ответила на вопрос о необходимости брать ипотеку при высоких ставках

    Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

    Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

    В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

    Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

    Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть»

    Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости