Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

Bild: Звонок Трампа с европейскими лидерами проходит в строжайшей секретности

Видеоконференция президента США Дональда Трампа с находящимися в Берлине президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы проходит в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами». Об этом сообщает издание Bild.

«Для видеоконференции президента США Дональда Трампа с другими лидерами в федеральной канцелярии установлен самый высокий уровень безопасности. Существуют опасения, что российские шпионы могут тайно подслушать их», — раскрыты подробности в публикации.

Сообщается, что звонок проходит на четвертом этаже здания Ведомства федерального канцлера ФРГ, который считается «секретным». Издание отмечает, что именно здесь расположен «ситуационный центр» — защищенное от прослушивания помещение без окон.

По данным Bild, в ситуационный центр не допустили даже переводчиков, а присутствовать на встрече будут только ближайшие советники канцлера Германии Фридриха Мерца и Зеленского. При этом всех участников видеоконференции попросили оставить свои мобильные телефоны за пределами помещения.

Ранее Зеленский приехал в Берлин на «марафон конференций» перед встречей президентов России и США на Аляске. Сообщалось, что украинский лидер планирует провести переговоры в том числе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.