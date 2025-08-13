Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин на «марафон конференций» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа. Об этом пишет Bild.
Во второй половине дня 13 августа Зеленский совместно с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведет ряд разговоров с европейскими политиками, а также Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По информации издания, Мерц прервал 12 августа свой летний отпуск ради онлайн-саммита с европейскими политиками.
Представители полиции Берлина назвали «суперкатастрофой» организацию поездки Зеленского. Как утверждается, правоохранительные органы узнали о масштабном визите лишь поздно вечером 12 августа. Полиции пришлось в экстренном режиме перекрывать территорию правительственного квартала, а также станцию метро «Бундестаг».
Когда начнутся переговоры
Как пишет Bild, приезд Зеленского в столицу Германии был намечен в полдень по местному времени (13:00 мск). По данным источников из ведомства федерального канцлера ФРГ, запланировано проведение видеоконференции с участием Трампа, Зеленского и глав европейских правительств в несколько раундов:
- В 14:00 (15:00 мск) начнется онлайн-конференция Зеленского и европейских политиков. Стороны обсудят общую позицию по урегулированию конфликта на Украине
- В 15:00 (16:00 мск) к разговору присоединятся Трамп и Вэнс. Лидеры ЕС попытаются убедить Вашингтон поддержать их позицию перед встречей с Путиным
- В 16:30 (17:30 мск) Зеленский и европейские лидеры отдельно подведут итоги обсуждения с Трампом
Наряду с Германией и Великобританией в переговорах примут участие Франция, Италия, Польша и Финляндия, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По информации немецкого телеканала n-tv, уже в 16:00 по местному времени (17:00 мск) Мерц и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции.
Что будет обсуждаться на встрече
Bild отмечает, что Мерц попытается добиться от Трампа и Вэнса поддержки позиции Европы по конфликту на Украине. Канцлер ФРГ также взял на себя координацию действий европейских политиков, опасаясь возможных последствий встречи российского и американского лидеров. В ходе онлайн-саммита планируется обсуждение возможных территориальных уступок со стороны Украины, а также возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада.
Саммит призван послать сигнал о единстве. Девиз: «Европа едина и поддерживает Зеленского»
Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, на вечер 13 августа также запланировано заседание «коалиции желающих» по вопросам отправки западных войск на Украину.
Лондон призвал лидеров ЕС воздержаться от комментариев
По информации The Telegraph, британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить «бесполезные комментарии» о надвигающихся мирных переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В частности, Лондон обеспокоился высказываниями Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и главы евродипломатии Каи Каллас.
Многие действия европейцев будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и устанавливать красные линии
Как отметили собеседники издания, Кир Стармер рассчитывает оказать влияние на Трампа за счет кулуарных переговоров, а не открытых призывов. В частности, официальный представитель британского премьера не призывал напрямую пригласить Зеленского для участия в переговорах на Аляске. По мнению Лондона, президент США окончательно исключит Европу из переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за публичных требований.
Европейские политики выпустили совместное заявление перед встречей на Аляске
12 августа лидеры стран ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа выпустили совместное заявление, в котором анонсировали новые санкции против России и всестороннюю поддержу Киева. Европейские политики подчеркнули, что мирное урегулирование конфликта возможно только при участии Украины в переговорах.
Способность Украины эффективно обороняться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности. Европейский Союз и государства-члены готовы и далее содействовать гарантиям безопасности
По мнению Евросоюза, конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Также лидеры ЕС потребовали «уважения суверенитета и территориальных границ» Украины.
В ответ Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку Украины. По его словам, Киев совместно с Евросоюзом поддерживает решимость Трампа в урегулировании конфликта с Россией. При этом политик призвал западных партнеров усилить давление на Россию.