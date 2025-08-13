Зеленский приехал в Берлин на «марафон». С кем он желает встретиться перед переговорами Путина и Трампа?

Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с Трампом перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин на «марафон конференций» перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа. Об этом пишет Bild.

Во второй половине дня 13 августа Зеленский совместно с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведет ряд разговоров с европейскими политиками, а также Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По информации издания, Мерц прервал 12 августа свой летний отпуск ради онлайн-саммита с европейскими политиками.

Представители полиции Берлина назвали «суперкатастрофой» организацию поездки Зеленского. Как утверждается, правоохранительные органы узнали о масштабном визите лишь поздно вечером 12 августа. Полиции пришлось в экстренном режиме перекрывать территорию правительственного квартала, а также станцию метро «Бундестаг».

Когда начнутся переговоры

Как пишет Bild, приезд Зеленского в столицу Германии был намечен в полдень по местному времени (13:00 мск). По данным источников из ведомства федерального канцлера ФРГ, запланировано проведение видеоконференции с участием Трампа, Зеленского и глав европейских правительств в несколько раундов:

В 14:00 (15:00 мск) начнется онлайн-конференция Зеленского и европейских политиков. Стороны обсудят общую позицию по урегулированию конфликта на Украине

В 15:00 (16:00 мск) к разговору присоединятся Трамп и Вэнс. Лидеры ЕС попытаются убедить Вашингтон поддержать их позицию перед встречей с Путиным

В 16:30 (17:30 мск) Зеленский и европейские лидеры отдельно подведут итоги обсуждения с Трампом

Наряду с Германией и Великобританией в переговорах примут участие Франция, Италия, Польша и Финляндия, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По информации немецкого телеканала n-tv, уже в 16:00 по местному времени (17:00 мск) Мерц и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции.

Что будет обсуждаться на встрече

Bild отмечает, что Мерц попытается добиться от Трампа и Вэнса поддержки позиции Европы по конфликту на Украине. Канцлер ФРГ также взял на себя координацию действий европейских политиков, опасаясь возможных последствий встречи российского и американского лидеров. В ходе онлайн-саммита планируется обсуждение возможных территориальных уступок со стороны Украины, а также возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада.

Саммит призван послать сигнал о единстве. Девиз: «Европа едина и поддерживает Зеленского» Bild

Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, на вечер 13 августа также запланировано заседание «коалиции желающих» по вопросам отправки западных войск на Украину.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лондон призвал лидеров ЕС воздержаться от комментариев

По информации The Telegraph, британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить «бесполезные комментарии» о надвигающихся мирных переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В частности, Лондон обеспокоился высказываниями Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и главы евродипломатии Каи Каллас.

Многие действия европейцев будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и устанавливать красные линии анонимный высокопоставленный британский чиновник в разговоре с The Telegraph

Как отметили собеседники издания, Кир Стармер рассчитывает оказать влияние на Трампа за счет кулуарных переговоров, а не открытых призывов. В частности, официальный представитель британского премьера не призывал напрямую пригласить Зеленского для участия в переговорах на Аляске. По мнению Лондона, президент США окончательно исключит Европу из переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за публичных требований.

Европейские политики выпустили совместное заявление перед встречей на Аляске

12 августа лидеры стран ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа выпустили совместное заявление, в котором анонсировали новые санкции против России и всестороннюю поддержу Киева. Европейские политики подчеркнули, что мирное урегулирование конфликта возможно только при участии Украины в переговорах.

Способность Украины эффективно обороняться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности. Европейский Союз и государства-члены готовы и далее содействовать гарантиям безопасности заявление лидеров стран Европейского союза от 12 августа

По мнению Евросоюза, конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Также лидеры ЕС потребовали «уважения суверенитета и территориальных границ» Украины.

Фото: Yves Herman / Reuters

В ответ Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку Украины. По его словам, Киев совместно с Евросоюзом поддерживает решимость Трампа в урегулировании конфликта с Россией. При этом политик призвал западных партнеров усилить давление на Россию.