Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 11 июня 2026Россия

Россияне разгромили битой чужое авто и попали на видео

В Новосибирске женщина и молодые люди разгромили битой чужой автомобиль
Майя Назарова

В Новосибирске женщина и несколько молодых людей разгромили битой чужой автомобиль на парковке на улице Высоцкого. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленных кадрах женщина наносит удары по капоту, лобовому стеклу, фарам и дверям легковой машины. После этого в видео появляются молодые люди, которые делают то же самое. Затем к месту приходит владелец транспортного средства. Незнакомый мужчина обещает ему, что все можно исправить.

Что стало причиной агрессии на автомобиль, в издании не раскрыли.

До этого сообщалось, что в Сургуте водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой. Хозяин поврежденной машины обратился в полицию. Удалось установить, что нападавшим оказался 49-летний местный житель. По факту случившегося на российской дороге была организована доследственная проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина назвал способ завершить конфликт на Украине немедленно. Что требуется от Киева?

    Названа повышающая риск рака печени группа напитков

    Мировые цены на золото упали до минимума с конца ноября

    Стало известно об ограблении храма РПЦ в Тегеране

    Российской школьнице отменили результаты ЕГЭ из-за TikTok

    Россиянам напомнили об опасности некоторых забытых в салоне устройств для машин

    Россиянам назвали первые июньские грибы

    Россиянам назвали помогающий при запоре салат из трех продуктов

    Раскрыто состояние Буйнова на фоне сообщений об инсульте

    Автопилот на машине блогера в центре Москвы попал на видео и заинтересовал МВД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok