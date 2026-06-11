Россияне разгромили битой чужое авто и попали на видео

В Новосибирске женщина и молодые люди разгромили битой чужой автомобиль

В Новосибирске женщина и несколько молодых людей разгромили битой чужой автомобиль на парковке на улице Высоцкого. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленных кадрах женщина наносит удары по капоту, лобовому стеклу, фарам и дверям легковой машины. После этого в видео появляются молодые люди, которые делают то же самое. Затем к месту приходит владелец транспортного средства. Незнакомый мужчина обещает ему, что все можно исправить.

Что стало причиной агрессии на автомобиль, в издании не раскрыли.

До этого сообщалось, что в Сургуте водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой. Хозяин поврежденной машины обратился в полицию. Удалось установить, что нападавшим оказался 49-летний местный житель. По факту случившегося на российской дороге была организована доследственная проверка.