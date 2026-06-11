Дробыш предложил отправить Киркорова на «Интервидение»

Продюсер Дробыш назвал Киркорова хорошим кандидатом для участия в «Интервидении»

Продюсер Виктор Дробыш предложил отправить народного артиста России Филиппа Киркорова на международный музыкальный конкурс «Интервидение». Его комментарий передает РИА Новости.

По мнению медиаменеджера, Киркоров является наиболее подходящим кандидатом. «Он в этом разбирается лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор», — подчеркнул Дробыш.

Финал первого в новейшей истории конкурса «Интервидение» прошел в сентябре 2025 года в Москве. Победу одержал Дык Фук из Вьетнама с песней Phu Dong Thien Vuong. Россию на конкурсе представлял Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Артист попросил жюри не оценивать его выступление, так как он представляет страну, организовавшую соревнование.