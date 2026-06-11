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10:58, 11 июня 2026Культура

Дробыш предложил отправить Киркорова на «Интервидение»

Продюсер Дробыш назвал Киркорова хорошим кандидатом для участия в «Интервидении»
Ольга Коровина

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш предложил отправить народного артиста России Филиппа Киркорова на международный музыкальный конкурс «Интервидение». Его комментарий передает РИА Новости.

По мнению медиаменеджера, Киркоров является наиболее подходящим кандидатом. «Он в этом разбирается лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор», — подчеркнул Дробыш.

Финал первого в новейшей истории конкурса «Интервидение» прошел в сентябре 2025 года в Москве. Победу одержал Дык Фук из Вьетнама с песней Phu Dong Thien Vuong. Россию на конкурсе представлял Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Артист попросил жюри не оценивать его выступление, так как он представляет страну, организовавшую соревнование.

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