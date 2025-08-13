На Украине раскрыли главную проблему ВСУ

Депутат Рахманин назвал отсутствие организационной работы главной проблемой ВСУ

Главной проблемой Вооруженных сил Украины является не коррупция, а отсутствие организационной работы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Рахманин в эфире Radio NV.

«Если кто-то считает, что самой большой проблемой нашего Минобороны является коррупция (....), то, по моему мнению, самая большая проблема не коррупция, а отсутствие надлежащей организации работы и надлежащей исполнительской дисциплины», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что министры и главы департаментов, управлений и отделов Минобороны меняются, но сама система остается неизменной.

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку, после чего президент страны Владимир Зеленский назначил его на должность Министра обороны страны. В свою очередь, на пост главы правительства была утверждена Юлия Свириденко, до этого занимавшая пост вице-премьера.