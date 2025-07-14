Зеленский официально предложил Шмыгалю новую должность

Зеленский: Опыт Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны

Опыт действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет полезен на должности министра обороны страны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку депутатами Верховной Рады нового состава правительства. По словам президента Украины, необходимо сократить уровень бюрократии, чему может способствовать назначение действующего министра экономики страны Юлии Свириденко на пост премьер-министра.

Ранее стало известно, что Шмыгаль, вероятно, станет министром обороны Украины. Нынешнего руководителя оборонного ведомства Рустема Умерова планируют назначить на должность посла в Соединенных Штатах.