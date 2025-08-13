Забота о себе
21:01, 13 августа 2025Забота о себе

Назван максимальный срок хранения яиц

Диетолог Джильо: В холодильнике свежие яйца могут храниться до месяца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Ванесса Джильо заявила, что максимальный срок хранения свежих яиц составляет один месяц, но при соблюдении ряда условий. Их специалистка назвала в беседе с изданием Terra.

«В холодильнике яйца могут храниться от 21 до 30 дней, если хранить их правильно, не повреждая скорлупу и не размещая рядом с продуктами с сильным запахом», — пояснила Джильо.

По ее словам, яйца необходимо хранить в собственной упаковке или закрытых контейнерах на внутренней полке холодильника, но не на дверце. При этом на протяжении всего месяца нужно регулярно проверять целостность скорлупы. Кроме того, стоит воздержаться от употребления яиц, если у них появился неприятный запах или изменился внешний вид, а на оболочке возникли трещины, добавила диетолог.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, как лучше готовить яйца. По ее словам, одним из наиболее полезных вариантов является омлет.

