Названы наиболее часто теряющие багаж пассажиров авиакомпании мира

Luggage Losers: Испанские перевозчики Vueling и Iberia чаще других теряют багаж
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Блогер с ником Levelsio создал обновляемый учет авиаперевозчиков, которые чаще других теряют багаж пассажиров. Рейтинг опубликован на сайте Luggage Losers.

На первых местах среди наиболее часто теряющих вещи туристов авиакомпаний — испанские лоукостеры Vueling и Iberia, они названы самыми ненадежными в мире. Вероятность возникновения такой ситуации в первом случае составила 4,7 процента, во втором — 1,67 процента. В тройке лидеров также оказался британский перевозчик British Airways. Вероятность потери багажа блогер оценил в 1,6 процента.

Из авиакомпаний, летающих в Россию, в список попала Turkish Airlines (0,28 процента). Турецкие авиалинии, тем не менее, занимают только 35 позицию в рейтинге.

Относительно высокий риск потери багажа актуален для Royal Jordanian и Royal Air Maroc, осуществляющих рейсы в РФ. В таблице отсутствуют российские перевозчики.

Ранее АТОР сообщала, что авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз оставила сотни российских туристов без багажа после отпуска в Турции. Перевозчик не загрузил на борт 215 мест багажа на разных рейсах, следовавших в Москву 11 августа.

