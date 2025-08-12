Сотни россиян в очередной раз остались без багажа после отпуска в Турции

Turkish Airlines в очередной раз оставила российских туристов без багажа

Авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз оставила сотни российских туристов без багажа после отпуска в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на пресс-службу Внуково.

Уточняется, что перевозчик не загрузил на борт 215 мест багажа на разных рейсах, следовавших в московский аэропорт 11 августа. Чемоданы соотечественников довезут другими самолетами 12 августа.

Аналогичные ситуации в Turkish Airlines систематически повторяются в последние месяцы. Ранее сообщалось, что в начале июля авиакомпания оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.