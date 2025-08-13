Забота о себе
12:34, 13 августа 2025Забота о себе

Неконтролируемая плаксивость оказалась признаком серьезной болезни у 15-летней девушки

Плач и тревога у 15-летней девушки оказались первыми признаками эпилепсии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Британка Лили Уэлш рассказала о неочевидных первых признаках серьезной болезни, проявившейся у нее в возрасте 15 лет. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Уэлш, после потери дедушки она вдруг стала испытывать необъяснимую тревогу, чувство дежавю и неконтролируемую плаксивость — она начинала плакать и не могла остановиться, например, когда слышала любимую песню. В сентябре 2021 года во время поездки с мамой и сестрой девушка почувствовала покалывание в пальцах рук и ног, за которым последовал припадок. К тому времени, как мать отвезла дочь в больницу, у нее случилось еще 15 приступов.

Невролог на основании проведенных магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии и симптомов девушки — от перепадов настроения до внезапного плача и металлического привкуса во рту — диагностировала ей эпилепсию. «Теперь я знаю, что у меня фокальные приступы. Они в основном контролируются лекарствами, но мне потребовалось много времени, чтобы подобрать нужную дозу», — рассказала Уэлш.

Ранее британка Кристи Вуд рассказала свою историю борьбы с раком. Она заметила, что оставшийся после родов живот продолжает расти, и вскоре обнаружила у себя опухоль яичника.

