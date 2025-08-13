После перелома пениса от мужчины ушли жена и любовница

Бурный секс в состоянии алкогольного опьянения закончился для мужчины переломом пениса и операцией, после которой его бросили жена и любовница. Историей этого пациента в своем Telegram-канале поделился уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

По словам Гадзияна, летом 2025 года к его коллегам поступил пациент со сложным переломом пениса — эту травму он получил, когда в состоянии алкогольного опьянения занимался с партнершей сексом в позе наездницы. Врачи прооперировали мужчину, однако после произошедшего у него начались проблемы с эрекцией. Из-за этого его бросили жена и любовница.

Гадзиян сообщил, что в будущем мужчине придется установить в пенис трехкомпонентный протез, который позволит органу увеличиваться во время полового контакта и уменьшаться после его окончания. Стоимость такой операции составляет 1,2 миллиона рублей.

