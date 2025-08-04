Мужчин предупредили о малоизвестных симптомах рака пениса

Врач-терапевт Марк Портер предупредил мужчин о малоизвестных симптомах рака пениса. Его слова приводит издание The Times.

Портер указал, что рак пениса — редкое заболевание, опасное прежде всего тем, что чаще всего его выявляют на поздних стадиях. По словам врача, это происходит из-за того, что симптомы этого заболевания легко перепутать с другими менее серьезными недугами. Кроме того, мужчины долго не обращаются к врачам из-за смущения.

Наиболее явным признаком рака пениса Портер назвал изменение цвета кожи полового органа. Он подчеркнул, что заболевание может поразить любую часть полового члена, но чаще всего затрагивает крайнюю плоть и головку.

Также врач посоветовал обращать внимание на появление сыпи или язв на гениталиях, особенно если они не проходят более месяца. В некоторых случаях на половом члене или в области паха может появиться нарост или припухлость. «Другими тревожными признаками являются кровотечение, аномальные выделения и фимоз, при котором становится трудно оттянуть крайнюю плоть», — предупредил доктор.

Портер отметил, что появление этих симптомов еще не говорит о раке. «Скорее всего, их вызвали причины, не связанные с онкологическими заболеваниями. Но это не значит, что можно откладывать прием», — заключил он.

Ранее координатор программы сестринского дела в колледже Анхангера Элисангела заявила, что диета может увеличить или снизить риск развития рака простаты. По ее словам, фрукты, овощи и продукты с низким содержанием животных жиров предупреждают болезнь, а красное мясо и жирные молочные продукты, напротив, повышают вероятность ее появления.