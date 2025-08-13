В США допустили согласие Трампа на условия России по Украине

Президент США Дональд Трамп может принять условия России по завершению украинского конфликта. Его согласие на эти требования допустило американское издание The Atlantic.

«Пообещав во время своей [предвыборной] кампании положить конец войне, Трамп сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что он может согласиться на условия [президента РФ Владимира] Путина вне зависимости от того, чего хочет Украина», — отмечается в статье.

Авторы материала полагают, что Киев, вероятно, не согласится с подобным решением Вашингтона, тогда Трамп вновь «обрушит свой гнев» на президента Украины Владимира Зеленского. В результате это отрицательно повлияет на способности Вооруженных сил республики (ВСУ) продолжать боевые действия.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Дональд Трамп пообещал европейским лидерам потребовать от Владимира Путина немедленного прекращения огня на Украине в ходе их встречи на Аляске. Также президент США отказался приглашать на встречу Зеленского, опасаясь, что его присутствие сорвет переговоры.