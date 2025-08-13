Мир
20:58, 13 августа 2025Мир

Раскрыто обещание Трампа по предстоящей встрече с Путиным

WSJ: Трамп пообещал потребовать от Путина прекращения огня на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами пообещал потребовать от президента России Владимира Путина немедленного прекращения огня на Украине в ходе их предстоящей встречи на Аляске. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп пообещал потребовать немедленного прекращения огня, но заявил, что не ожидает согласия Путина», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что европейские чиновники изначально настаивали на прямом участии в переговорах на Аляске, предлагая кандидатуру генерального секретаря НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера, а также президента Украины Владимира Зеленского. Однако, согласно источникам, Трамп выразил опасение, что присутствие украинского лидера может сорвать переговоры.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

