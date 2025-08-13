Раскрыто обещание Трампа по предстоящей встрече с Путиным

WSJ: Трамп пообещал потребовать от Путина прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами пообещал потребовать от президента России Владимира Путина немедленного прекращения огня на Украине в ходе их предстоящей встречи на Аляске. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп пообещал потребовать немедленного прекращения огня, но заявил, что не ожидает согласия Путина», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что европейские чиновники изначально настаивали на прямом участии в переговорах на Аляске, предлагая кандидатуру генерального секретаря НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера, а также президента Украины Владимира Зеленского. Однако, согласно источникам, Трамп выразил опасение, что присутствие украинского лидера может сорвать переговоры.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».