Равид: Трамп созвонился с Зеленским и лидерами стран Европы

Президент США Дональд Трамп 13 августа созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид.

«Президент Трамп в настоящее время проводит телефонную конференцию с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами в преддверии саммита с [президентом России Владимиром] Путиным в пятницу», — говорится в публикации.

Кто из европейских политиков принимает участие в данных переговорах, Равид не уточнил. Темы, обсуждаемые в рамках звонка по конференц-связи, также не раскрываются.

Ранее стало известно, что Зеленский приехал в Берлин на «марафон конференций» перед встречей Путина и Трампа. Сообщалось, что украинский лидер планирует провести разговоры в том числе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

