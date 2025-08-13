Водитель машины с водой пострадал при атаке БПЛА ВСУ

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель машины, перевозившей воду. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Донецк—Горловка.

«В результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранен водитель ГУП ДНР "Вода Донбасса", мужчина 1966 года рождения, там же от сброса ВОП (взрывоопасного предмета) с БПЛА пострадала женщина 2005 года рождения», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. В результате мирная жительница получила несовместимые с жизнью ранения, еще одна женщина пострадала.