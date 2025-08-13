Бывший СССР
21:14, 13 августа 2025Бывший СССР

Водитель машины с водой пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Пушилин: В ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадал водитель, перевозивший воду
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель машины, перевозившей воду. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Донецк—Горловка.

«В результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранен водитель ГУП ДНР "Вода Донбасса", мужчина 1966 года рождения, там же от сброса ВОП (взрывоопасного предмета) с БПЛА пострадала женщина 2005 года рождения», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. В результате мирная жительница получила несовместимые с жизнью ранения, еще одна женщина пострадала.

