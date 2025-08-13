Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

РИА: Нападение планировалось во время выступления «Пикника», но оно задержалось

Террористы планировали нападение на зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник», но оно задержалось на 20 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

