Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:58, 13 августа 2025Силовые структуры

Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

РИА: Нападение планировалось во время выступления «Пикника», но оно задержалось
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Террористы планировали нападение на зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник», но оно задержалось на 20 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Китайские военные вытеснили эсминец США из района спорных островов

    Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

    Госсекретарь США высказался об уступке Трампа Путину

    Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

    Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

    Су-34 ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

    Военкор узнал о тренировках украинских школьников по зачистке окопов

    Момент уничтожения дрона ВСУ над Краснодарским краем попал на видео

    Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости