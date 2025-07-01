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22:01, 30 июня 2025Россия

В крови трех исполнителей теракта в «Крокусе» нашли наркотики

Адвокат Трунов: В крови трех исполнителей теракта в «Крокусе» нашли мефедрон
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Global Look Press

Наркотическое вещество было обнаружено в крови трех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей потерпевших, в беседе с RT.

«Экспертиза показала, что в крови Рачабализоды, Мирзоева и Файзова было обнаружено наркотическое вещество — мефедрон. ... Он стимулирует повышенную активность, вызывает вброс в кровь адреналина и дофамина», — пояснил Трунов.

Он отметил, что боевики не выдвигали никаких требований, перед ними стояла цель убить как можно больше людей. Как добавил адвокат, под воздействием наркотиков нападавшие бы не смогли выдвигать сложные требования и контролировать их выполнение.

Ранее стало известно, что по делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только один человек.

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