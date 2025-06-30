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07:19, 30 июня 2025Силовые структуры

Только один исполнитель теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном

ТАСС: По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Фаридуни
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Напавший на «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал единственным из четырех исполнителей теракта, кто раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) только признали вину, отказавшись раскаиваться.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе». Исполнители теракта назвали организатором нападения Украину.

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