Зеленский высказался о российском наступлении после разговора с Трампом

Зеленский: Россия наступает на всех направлениях фронта

Россия наступает на всех направлениях фронта в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова в своем Telegram-канале приводит УНИАН.

По словам главы государства, Москва якобы планирует занять «всю Украину». Он также признал, что у России имеется превосходство в оружии и артиллерии.

Кроме того, украинский лидер призвал США и Европейский Союз усилить санкции против России.

Владимир Зеленский также отверг вывод украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что не изменил своей позиции по данному вопросу и объяснил, что иное решение противоречило бы Конституции страны.