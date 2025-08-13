Живущая в Европе блогерша сравнила цены на продукты с российскими

Блогерша Наталина Mua заявила, что в Сербии продукты дороже, чем в России

Известная российская бьюти-блогерша Наталина Mua (настоящая фамилия — Клюева), живущая в Сербии, сравнила цены на продукты в этой стране с российскими. О жизни в Европе она рассказала YouTube-каналу «Давай».

«По поводу продуктов [в Сербии] — дороже, чем в России. То есть уверенные европейские цены», — заявила Клюева.

Блогерша также отметила, что после того как в Сербию стали переезжать многие россияне, цены на недвижимость здесь выросли. Однако сейчас стоимость жилья, по ее словам, начала падать.

