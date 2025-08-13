Интернет и СМИ
Живущая в Европе блогерша сравнила цены на продукты с российскими

Блогерша Наталина Mua заявила, что в Сербии продукты дороже, чем в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jelena Stanojkovic / Shutterstock / Fotodom

Известная российская бьюти-блогерша Наталина Mua (настоящая фамилия — Клюева), живущая в Сербии, сравнила цены на продукты в этой стране с российскими. О жизни в Европе она рассказала YouTube-каналу «Давай».

«По поводу продуктов [в Сербии] — дороже, чем в России. То есть уверенные европейские цены», — заявила Клюева.

Блогерша также отметила, что после того как в Сербию стали переезжать многие россияне, цены на недвижимость здесь выросли. Однако сейчас стоимость жилья, по ее словам, начала падать.

Ранее уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов признался, что первое время в эмиграции испытывал сильный стресс. Он рассказал, что после переезда потерял комфорт, к которому привык в Москве.

Перед этим бывший главред ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом России иноагентом) объяснил, почему он отказался от эмиграции. Как отметил журналист, живя в России, он лучше понимает и видит, что происходит в стране.

