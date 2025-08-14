Автоэксперт назвал использование «иранской тонировки» непонятной манией

Автоэксперт Моржаретто заявил, что иранская тонировка не спасает от солнца

Так называемая «иранская тонировка», как и любая другая, не защищает от солнца, а лишь закрывает лицо водителя от тех, кто стоит на обочине. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» сообщил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В любом случае это лишь возможность закрыть лицо водителя от тех, кто стоит на обочине, и толку от этого, честно говоря, никакого, от солнца не спасает. Скорее это какая-то странная, непонятная мне мания», — сказал он.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов объяснил, что «иранская тонировка» — это выдвижная или съемная пленка, которую можно быстро убрать при проверке. По сравнению с жесткими шторками и жалюзи, она менее заметна, но также опасна, поскольку ухудшает видимость, особенно ночью и в плохую погоду.

«К тому же тонировка создает "эффект туннеля", то есть сужает поле зрения, повышая риск не заметить опасность сбоку», — заключил Солдунов.

Ранее 13 августа российских автомобилистов предупредили о возможном появлении штрафа за «иранскую тонировку», представляющую собой рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются. Нарушителям может грозить штраф до 15 тысяч рублей.