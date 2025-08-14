Мир
Экс-разведчик США заявил о готовности Запада признать Крым российским

Александра Синицына
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Многие на Западе готовы признать Крым частью российской территории, однако пока гордыня не дает этого сднелать. С таким заявлением выступил в интервью ТАСС бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Гордыня Запада не позволит ему сразу признать включение этих территорий [Крым, Херсонскую область, Запорожскую область, ДНР и ЛНР] в состав России. Западу будет очень трудно признать Херсонскую и Запорожскую области частью России, потому что даже РФ не претендовала на эти территории до событий 2022 года на референдуме», — подчеркнул аналитик.

По его словам, важнее даже не само признание новых границ России, а последующее снятие санкций.

Риттер считает, что Москва подала четкий сигнал, как страны Запада, в особенности США, могут наладить с ней отношения — признание новых территорий в составе РФ. «Когда СССР присоединил к себе прибалтийские государства, вообще никто на Западе не признал этого присоединения. Это привело к нестабильности, и подобное не способствует развитию хороших отношений», — отметил он.

