На Украине расследуют дело против продавшей неэффективные системы борьбы с БПЛА компании

РИА: Украинская компания продала минобороны не сбившую ни одного БПЛА систему

На Украине расследуют дело против компании, обвиняемой в продаже министерству обороны неэффективных систем борьбы с БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Служба безопасности Украины (СБУ), как отмечается, начала расследование после испытаний, показавших, что комплексы Lima, предоставленные «Охранной компанией "Каскад"», не соответствуют заявленным характеристикам. Комплекс должен срывать наведение управляемых авиабомб, блокировать спутниковый сигнал и подменять координаты, что снижает точность удара.

Следствие, как пишет агентство, считает, что компания подделала характеристики в коммерческих предложениях, заявляя об успешных испытаниях и боевом применении, что не соответствует реальности. С «Охранной компанией "Каскад"» были заключены контракты на 820 миллионов гривен (около 1,5 миллиарда рублей), которые затем были выведены через сеть подконтрольных фирм.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу. Сообщалось, что «самолетное дело» связано с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.