Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 14 августа 2025Бывший СССР

На Украине расследуют дело против продавшей неэффективные системы борьбы с БПЛА компании

РИА: Украинская компания продала минобороны не сбившую ни одного БПЛА систему
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине расследуют дело против компании, обвиняемой в продаже министерству обороны неэффективных систем борьбы с БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Служба безопасности Украины (СБУ), как отмечается, начала расследование после испытаний, показавших, что комплексы Lima, предоставленные «Охранной компанией "Каскад"», не соответствуют заявленным характеристикам. Комплекс должен срывать наведение управляемых авиабомб, блокировать спутниковый сигнал и подменять координаты, что снижает точность удара.

Следствие, как пишет агентство, считает, что компания подделала характеристики в коммерческих предложениях, заявляя об успешных испытаниях и боевом применении, что не соответствует реальности. С «Охранной компанией "Каскад"» были заключены контракты на 820 миллионов гривен (около 1,5 миллиарда рублей), которые затем были выведены через сеть подконтрольных фирм.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу. Сообщалось, что «самолетное дело» связано с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Китайская модель ИИ оказалась зависима от технологий США

    На Украине расследуют дело против продавшей неэффективные системы борьбы с БПЛА компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости