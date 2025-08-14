Путешествия
19:02, 14 августа 2025

Пассажирку самолета оттаскали за волосы за жалобу на пинавшего ее кресло ребенка

DM: На пассажирку авиарейса в Китае напали попутчики из-за жалобы на ребенка
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Попутчики напали на пассажирку авиарейса в Китае из-за жалобы на пинавшего ее кресло ребенка. Об этом стало известно изданию Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел 7 августа в самолете China Southern Airlines, который выполнял рейс из Шэньчжэня в Далянь. После приземления лайнера китаянка пожаловалась на ребенка, который неоднократно пинал спинку ее кресла на протяжении трехчасового перелета. В ответ на жалобу сестра мальчика оттаскала девушку за волосы, мать накричала на нее, а глава семьи толкнул в проходе.

На опубликованных в сети кадрах путешественники столпилась в салоне, угрожая девушке, которая сидела на полу со своими вещами. Один из членов семьи виновника закричал на нее: «Он же всего лишь ребенок! Неужели вы не понимаете?»

Авиаперевозчик подтвердил инцидент, заявив, что члены экипажа помогли справиться с ситуацией. На борт вызывали полицию, которая на данный момент продолжает расследовать дело.

Ранее пьяный пассажир рейса в США начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги в адрес бортпроводников. Также дебошир устроил драку, в результате которой один пассажир и сотрудник авиакомпании получили травмы.

