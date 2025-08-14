Ценности
Покалеченная в Дубае модель солгала в интервью у Собчак

Покалеченная в Дубае модель Ковальчук солгала о наркотиках в интервью у Собчак
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, призналась во лжи в интервью Ксении Собчак. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя пострадавшая рассказала, что частично солгала в разговоре с ведущей. «Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это», — заявила она.

По словам Ковальчук, находившиеся с ней молодые люди утверждают, что в день происшествия у них также взяли анализы на алкоголь и наркотики. «Но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло», — подытожила девушка.

В марте Мария Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки в компании двух мужчин. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу.

