«ВХ»: ВС России прорвали оборону к северу Красноармейска для отвлечения ВСУ

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) была прорвана для отвлечения украинских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Речь идет о попытке вытянуть противника на узкий фронт, навязать ему реактивную оборону и заставить закрывать участок, где у российской стороны нет задачи глубоко входить в линию обороны», — пишет канал.

Отмечается, что основное продвижение планируется к северу от Покровска в районе населенного пункта Гришино, что закроет котел в Покровске и где оборона ВСУ ослаблена ввиду перераспределения резервов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут в скором времени взять под контроль Красноармейск. По его словам, украинские войска находятся в тяжелом положении в Покровске, поскольку ВС России уже в городе, а пути снабжения перекрыты.