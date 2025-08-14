Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 14 августа 2025Бывший СССР

Прорыв армии России у Красноармейска объяснили

«ВХ»: ВС России прорвали оборону к северу Красноармейска для отвлечения ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) была прорвана для отвлечения украинских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Речь идет о попытке вытянуть противника на узкий фронт, навязать ему реактивную оборону и заставить закрывать участок, где у российской стороны нет задачи глубоко входить в линию обороны», — пишет канал.

Отмечается, что основное продвижение планируется к северу от Покровска в районе населенного пункта Гришино, что закроет котел в Покровске и где оборона ВСУ ослаблена ввиду перераспределения резервов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут в скором времени взять под контроль Красноармейск. По его словам, украинские войска находятся в тяжелом положении в Покровске, поскольку ВС России уже в городе, а пути снабжения перекрыты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

    Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

    В России подсчитали количество электрозаправок

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости