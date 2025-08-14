Россия
10:07, 14 августа 2025Россия

Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

Участник СВО Федосеев: В 500 километрах от Москвы идет кровавая бойня
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В 500 километрах от Москвы идет «кровавая бойня» за установление мира, и россиянам следует постоянно помнить об этом. С таким заявлением в интервью каналу «360» выступил участник специальной военной операции (СВО), гуманитарщик Ярослав Федосеев.

Военный волонтер заявил, что не против того, чтобы россияне радовались жизни и получали удовольствие, так как, по его мнению, именно для этого и создан человек. При этом он напомнил, что россиянам необходимо помнить о соотечественниках, находящихся на линии боевого соприкосновения.

В 500 километрах от Москвы идет бойня. Кровавая, страшная бойня, где умирают люди. Твои соотечественники

Ярослав Федосеев

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев объявил о планах России после получения полного контроля над Донбассом продолжать специальную военную операцию на территории трех новых регионов Украины — Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

