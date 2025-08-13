Россия
17:45, 13 августа 2025

Объявлено о планах России продолжать СВО на территории трех новых областей Украины

Депутат ГД Соболев: ВС России будут наступать в Николаевской и Одесской областях
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России будут наступать на территории трех новых областей Украины после полного контроля над Донбассом. Это следует из заявления депутата Госдумы Виктора Соболева, его слова приводит Daily Storm.

По словам парламентария, кроме боев в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, где уже продвигаются российские военные, Россия имеет планы продолжать специальную военную операцию на территории Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Президент поставил задачу, кроме всего прочего, создать буферную зону безопасности. А это территории Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областей

Виктор Соболев
Депутат объявил, что наступление в перечисленных областях является ближайшей задачей Вооруженных сил страны.

Известно, что как минимум два села в Черниговской области переходили под контроль России в 2024 году. О продолжении боев на этом направлении не сообщалось. Также несколько населенных пунктов, ранее входивших в состав Николаевской области, присоединились к Херсонской и стали частью России по итогам референдума. О новых действиях российских войск на территории Николаевской области после этого неизвестно.

