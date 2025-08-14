Стало известно о наступлении в Купянске на фоне прорыва ВС России в Харьковской области

Военкор Котенок: Российские войска наступают на северо-западе Купянска

Российские войска наступают в городской застройке на северо-западе Купянска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Наши подразделения атакуют Купянск с северо-запада и ведут бои в районе улиц Алексеевская, Юбилейная и Конституции, продвигаясь в городской застройке», — написал он. Военкор добавил, что операция по взятию Купянска переходит в «решающую фазу».

Он также подчеркнул что подразделения Российской армии продвинулись вдоль трассы Н-26 на восточной стороне реки Оскол и ведут штурм Петропавловки. Кроме того, по словам Котенка, ожесточенные бои идут в районе Московки и Кондрашовки.

Ранее журналист сообщил, что Вооруженные силы России прорвались в Петропавловку в Харьковской области и ведут зачистку населенного пункта.