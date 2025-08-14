Путешествия
Тревел-блогеры устроили погром в российском регионе ради контента для соцсетей

Два тревел-блогера устроили погром в поселке под Костромой и сняли его на видео
Алина Черненко

Два российских тревел-блогера устроили погром в поселке Островское в Костромской области ради контента для соцсетей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Уточняется, что инцидент произошел утром в понедельник, 11 августа. Когда полицейские проверяли записи с камер видеонаблюдения, увидели, как один из злоумышленников ломал лавочки, вырывал цветы из клумбы и переворачивал урны, а второй снимал происходящее на телефон.

В парке недалеко от места происшествия стражи правопорядка обнаружили палатку с человеком в головном уборе, похожим на героя видео. Им оказался 18-летний житель этого российского региона, при попытке задержания он оказал сопротивление. В палатке полицейские нашли спящим его 23-летнего друга.

Как пишет источник, накануне вечером блогеры распивали алкоголь в центре поселка и обиделись на замечания местных жителей. Молодые люди решили отомстить им нестандартным способом — устроить погром и снять его на видео для дальнейшего опубликования.

Нарушителей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Оказавшего сопротивление юношу арестовали на двое суток.

Ранее в Москве задержали гражданина Вьетнама, который устроил погром в азиатском ресторане на Пресненской набережной. Мужчина попробовал еду, а потом вскочил и начал швырять тарелки со стола.

