15 августа в России отмечают профессиональный праздник археологов и День Республики Тыва. Католики в этот день отмечают Успение пресвятой Богородицы, а православные вспоминают Василия Блаженного. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 15 августа и кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День республики Тыва
Республика Тыва — субъект РФ в составе Сибирского федерального округа. Освоение этих земель началось еще в каменном веке. Становление тувинской народности происходило в первом тысячелетии нашей эры. Кстати, тыва — это этническое самоназвание народа, вариант «Тува» закрепился уже в русском языке.
Под протекторат России регион вступил в 1914 году и несколько раз менял название, но в 1993 году был закреплен современный вариант. Праздник в честь Республики Тыва учредили в феврале 1999 года. В этом году региону исполняется 25 лет.
День археолога
В России этот праздник не является официальным, а с его появлением связано несколько легенд. Первая версия гласит, что во время Новгородской археологической экспедиции студенты решили устроить себе праздник и выдумали повод — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Так они получили выходной — в будущем вымышленный повод забылся, и праздник стали называть Днем археолога.
Другая легенда утверждает, что праздник приурочен ко дню рождения советского археолога Татьяны Пассек, одного из ведущих специалистов по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы.
Какие еще праздники отмечают в России 15 августа
- День авиастроителя;
- День памяти Виктора Цоя.
Праздники в мире
Всемирный день телефонного приветствия «алло»
В 1876 году изобретатель Александр Белл получил патент на первый телефон. В начале разговора он предложил говорить морское приветствие «Ahoy, hoy!» — «Эй, на палубе!». Позже, работая над усовершенствованием телефона, Томас Эдисон предпочитал кричать в трубку «hello». Позже его привычку переняли коллеги, а со временем она разошлась по миру. В русском языке слово «hello» превратилось в привычное теперь «алло».
Какие еще праздники отмечают в мире 15 августа
- Праздник сладких огурцов;
- День шептания с лунными Девами;
- Дeнь «Пoйтe нa Луну».
Какой церковный праздник 15 августа
День памяти блаженного Василия Московского, чудотворца, Христа ради юродивого
Василий Блаженный родился в Москве в декабре 1469 года. В 16 лет он начал свой путь юродства: и в зной, и в мороз ходил по Москве нагой и босой, обличая людские грехи и ложь. Не боялся блаженный и Ивана Грозного — однажды он указал царю, что тот во время церковной службы был занят не молитвой, а мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. За 72 года юродства Василий предсказал великий пожар в Москве, молитвой погасил пожар в Новгороде и совершил множество других чудес.
Успение Пресвятой Девы Марии у католиков
15 августа католики вспоминают предание о том, как святая Дева Мария завершила свой земной путь. Церковь до сих пор не пришла к единому мнению, ушла ли Богородица из жизни физически или сразу вознеслась и телом, и духом.
Тем не менее эти размышления не должны отвлекать верующих от сути праздника — у западных христиан торжество Успения сопровождается мессами и молитвами Богородице о помощи и заступничестве перед Богом.
Какие еще церковные праздники отмечают 15 августа
- Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана, архидиакона;
- Обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива;
- День памяти Преподобного Василия Спасо-Кубенского (Каменского);
- Праздник в честь Ачаирской иконы Божией Матери.
Приметы на 15 августа
- Если кошка скребет стену — быть ненастью.
- Скотина спит днем — к дождю.
- Лягушки притихли к вечеру — стоит ждать заморозков.
Кто родился 15 августа
Микаэл Таривердиев (1931-1996)
Советский композитор, народный композитор РСФСР написал музыку к 132 фильмам. Самыми яркими его работами стали песни к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многосерийной драме «Тринадцать мгновений весны». Кроме того, Таривердиев является автором пяти опер, четырех балетов, ряда произведений для органа. Частично наследие композитора еще находится в архивах.
Наполеон I Бонапарт (1769-1821)
В 2025 году исполняется 256 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта — императора Франции, полководца и политика, который заложил основы современного французского государства.
В первую очередь он вошел в историю благодаря победоносным войнам — Наполеон стремился сделать Францию главной державой на континенте. Однако его поражение в войне 1812 года фактически разрушило эти планы. В 1815-м Наполеон окончательно отрекся от престола. Последние годы он провел в ссылке на острове Святой Елены.
Кто еще родился 15 августа
- Вальтер Скотт (1771-1832) — британский писатель и поэт;
- Джанфранко Ферре (1944-2007) — итальянский дизайнер;
- Юрий Быков (44 года) — российский режиссер;
- Тимати (42 года) — российский рэпер и продюсер;
- Бен Аффлек (53 года) — американский актер.