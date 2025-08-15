15 августа в России отмечают профессиональный праздник археологов и День Республики Тыва. Католики в этот день отмечают Успение пресвятой Богородицы, а православные вспоминают Василия Блаженного. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 15 августа и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День республики Тыва

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Республика Тыва — субъект РФ в составе Сибирского федерального округа. Освоение этих земель началось еще в каменном веке. Становление тувинской народности происходило в первом тысячелетии нашей эры. Кстати, тыва — это этническое самоназвание народа, вариант «Тува» закрепился уже в русском языке.

Под протекторат России регион вступил в 1914 году и несколько раз менял название, но в 1993 году был закреплен современный вариант. Праздник в честь Республики Тыва учредили в феврале 1999 года. В этом году региону исполняется 25 лет.

День археолога

В России этот праздник не является официальным, а с его появлением связано несколько легенд. Первая версия гласит, что во время Новгородской археологической экспедиции студенты решили устроить себе праздник и выдумали повод — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Так они получили выходной — в будущем вымышленный повод забылся, и праздник стали называть Днем археолога.

Другая легенда утверждает, что праздник приурочен ко дню рождения советского археолога Татьяны Пассек, одного из ведущих специалистов по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы.

Какие еще праздники отмечают в России 15 августа

День авиастроителя;

День памяти Виктора Цоя.

Праздники в мире

Всемирный день телефонного приветствия «алло»

Фото: bruce mars / Unsplash

В 1876 году изобретатель Александр Белл получил патент на первый телефон. В начале разговора он предложил говорить морское приветствие «Ahoy, hoy!» — «Эй, на палубе!». Позже, работая над усовершенствованием телефона, Томас Эдисон предпочитал кричать в трубку «hello». Позже его привычку переняли коллеги, а со временем она разошлась по миру. В русском языке слово «hello» превратилось в привычное теперь «алло».

Какие еще праздники отмечают в мире 15 августа

Праздник сладких огурцов;

День шептания с лунными Девами;

Дeнь «Пoйтe нa Луну».

Какой церковный праздник 15 августа

День памяти блаженного Василия Московского, чудотворца, Христа ради юродивого

Василий Блаженный родился в Москве в декабре 1469 года. В 16 лет он начал свой путь юродства: и в зной, и в мороз ходил по Москве нагой и босой, обличая людские грехи и ложь. Не боялся блаженный и Ивана Грозного — однажды он указал царю, что тот во время церковной службы был занят не молитвой, а мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. За 72 года юродства Василий предсказал великий пожар в Москве, молитвой погасил пожар в Новгороде и совершил множество других чудес.

Успение Пресвятой Девы Марии у католиков

Фото: Файед Эль-Гезири / РИА Новости

15 августа католики вспоминают предание о том, как святая Дева Мария завершила свой земной путь. Церковь до сих пор не пришла к единому мнению, ушла ли Богородица из жизни физически или сразу вознеслась и телом, и духом.

Тем не менее эти размышления не должны отвлекать верующих от сути праздника — у западных христиан торжество Успения сопровождается мессами и молитвами Богородице о помощи и заступничестве перед Богом.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 августа

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана, архидиакона;

Обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива;

День памяти Преподобного Василия Спасо-Кубенского (Каменского);

Праздник в честь Ачаирской иконы Божией Матери.

Приметы на 15 августа

Если кошка скребет стену — быть ненастью.

Скотина спит днем — к дождю.

Лягушки притихли к вечеру — стоит ждать заморозков.

Кто родился 15 августа

Советский композитор, народный композитор РСФСР написал музыку к 132 фильмам. Самыми яркими его работами стали песни к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многосерийной драме «Тринадцать мгновений весны». Кроме того, Таривердиев является автором пяти опер, четырех балетов, ряда произведений для органа. Частично наследие композитора еще находится в архивах.

Фото: Виталий Карпов / РИА Новости

Наполеон I Бонапарт (1769-1821)

В 2025 году исполняется 256 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта — императора Франции, полководца и политика, который заложил основы современного французского государства.

В первую очередь он вошел в историю благодаря победоносным войнам — Наполеон стремился сделать Францию главной державой на континенте. Однако его поражение в войне 1812 года фактически разрушило эти планы. В 1815-м Наполеон окончательно отрекся от престола. Последние годы он провел в ссылке на острове Святой Елены.

