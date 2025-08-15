Двух россиян отправили в колонию за расправу и сожжение прохожего

Россиянам дали до 18 лет за убийство и сожжение прохожего под Свердловском

Свердловский областной суд огласил приговор в отношении двух молодых людей из города Режа Свердловской области, которые расправились с незнакомым мужчиной и сожгли его заживо. Об этом сообщает Е1.

20-летнего Леонида Тарасюка и 22-летнего Георгия Усольцева признали виновными по части 2 статьи 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Они получили 17 и 16 лет колонии строгого режима соответственно.

Как установил суд, все произошло 18 января 2025 года. Злоумышленники поссорились с прохожим (по одной из версий, он заступился за мужчину), сбили его с ног и начали избивать. После этого они ударили мужчину бутылкой по голове, оттащили в безлюдное место и не менее десяти раз ударили ножом. После этого жертву перенесли к гаражам, где обложили берестой и одеждой, а затем подожгли. Когда огонь разгорелся, преступники скрылись. На суде Усольцев признал свою вину полностью, а Тарасюк — частично.

