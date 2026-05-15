Перечислены легендарные функции Windows

09:00, 15 мая 2026

В How-To Geek назвали классическое меню «Пуск» легендарной функцией Windows
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Romina Amato / Reuters

Корпорация Microsoft должна вернуть классическое меню «Пуск» и другие знаковые функции Windows. Об этом сообщает издание How-To Geek.

В колонке для медиа редактор Рич Хайн выделил важные функции операционных систем Windows, которые опередили время или были плохо встречены пользователями. В первую очередь среди легендарных особенностей ОС автор перечислил классическое меню «Пуск», которое было ориентировано на работу с приложениями. «Вы открывали его, находили то, что вам нужно, и выходили», — отметил Хайн, подчеркнув, что этой простоты не хватает Windows 11.

Также автор отметил дизайн «живых плиток» — прямоугольных элементов, адаптированных под сенсорные экраны и дисплеи планшетов. Журналист заявил, что «плитки» были резко негативно встречены сообществом Windows, однако они просто появились в неподходящее время. Данный элемент внедрили в Windows 8, которая вышла в 2012 году.

Наконец специалист выбрал Windows Media Center в качестве культовой особенности ОС от Microsoft. По словам автора, это была удобная программа для просмотра телепередач в прямом эфире, записи видео, воспроизведения видео, музыки, фотографий и локальных медиафайлов. Рич Хайн предположил, что эту утилиту Windows убил интернет и стриминговые сервисы.

В середине мая стало известно, что пользователи Windows столкнулись с проблемами в работе интернета после обновления. Также некоторые владельцы компьютеров не смогли установить апдейт из-за неизвестной ошибки.

