В России начали закрываться круглосуточные магазины

«Ъ»: Число круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5 %

Количество круглосуточных магазинов в России снижается из-за роста расходов на них, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Об этом со ссылкой на данные аналитиков и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По оценке Infoline, за год число таких торговых точек сократилось на 7-8 процентов. В сервисе 2ГИС указали, что в марте 2026 года в крупнейших городах было на 6,4 процента меньше круглосуточных магазинов, чем в тот же период прошлого года.

Наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Санкт-Петербурге (22,6 процента), Краснодаре (20,4 процента) и Омске (15,5 процента). Меньше всего их в Воронеже (4,3 процента), Новосибирске (4,9 процента) и Самаре (5,7 процента).

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская напомнила, что Трудовой кодекс РФ обязывает платить за работу в период с 22:00 до 06:00 как минимум на 20 процентов в час больше, чем днем. При этом траты на персонал остаются основной статьей расходов компаний, развивающих круглосуточный формат, и они перестают оправдываться.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указал, что переход населения к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Кроме того, все чаще потребители предпочитают заказать доставку на дом.

Партнер NF Group Марина Малахатько предполагает, что тенденция по закрытию круглосуточных магазинов или ограничению их времени работы продолжится. Менее заметной она будет в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком, что есть, например, в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Ранее сообщалось, что российские продуктовые торговые сети начали снижать количество открытий новых магазинов, а лидерами по росту стали жесткие дискаунтеры.