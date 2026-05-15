Раскрыто число потерпевших после вторжения ВСУ в Курскую область

СК: 87 тысяч человек признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область

Более 87 тысяч человек признали потерпевшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил руководитель военного главка Следственного комитета (СК) России Константин Корпусов в интервью ТАСС.

По словам Корпусова, расследование преступлений украинских военных началось с первых дней вторжения. В рамках этой работы следователи допросили более 206 тысяч человек.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 26 апреля 2025 года регион был полностью освобожден Российской армией.

