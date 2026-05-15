Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 15 мая 2026Силовые структуры

Раскрыто число потерпевших после вторжения ВСУ в Курскую область

СК: 87 тысяч человек признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Более 87 тысяч человек признали потерпевшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил руководитель военного главка Следственного комитета (СК) России Константин Корпусов в интервью ТАСС.

По словам Корпусова, расследование преступлений украинских военных началось с первых дней вторжения. В рамках этой работы следователи допросили более 206 тысяч человек.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 26 апреля 2025 года регион был полностью освобожден Российской армией.

Ранее стало известно, сколько дел возбудили военные следователи против украинских военных с начала специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Рекорд по количеству подростков-заключенных поставлен в московских СИЗО

    Раскрыты подробности нового обмена пленными с Украиной

    Бык раздавил грудь знаменитому ковбою во время родео

    Стала известна судьба сотен российских пленных

    Агент Киева выслушал приговор за тайники с БПЛА в российском регионе

    Аэропорт на юге России приостановил работу

    Акции авиагиганта упали после заявлений Трампа

    Папарацци запечатлели интимный момент 70-летнего актера с моделью на 26 лет моложе него

    Ми-8 получил повреждения при посадке в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok