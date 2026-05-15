Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 15 мая 2026Силовые структуры

Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

СК возбудил более 2000 уголовных дел в отношении украинских военных с начала СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Военные следователи возбудили более 2000 уголовных дел в отношении украинских военных с начала специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По этим делам получили свое наказание уже 700 человек. 24 из них приговорены к пожизненному лишению свободы, остальные — к различным срокам от 16 до 25 лет.

Ранее СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских вооруженных формирований на Чебоксары (Чувашия). Дело возбуждено по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

    Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

    Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

    Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

    Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok