Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

СК возбудил более 2000 уголовных дел в отношении украинских военных с начала СВО

Военные следователи возбудили более 2000 уголовных дел в отношении украинских военных с начала специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По этим делам получили свое наказание уже 700 человек. 24 из них приговорены к пожизненному лишению свободы, остальные — к различным срокам от 16 до 25 лет.

Ранее СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских вооруженных формирований на Чебоксары (Чувашия). Дело возбуждено по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.