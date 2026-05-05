СК отреагировал на атаку ВСУ на российский город в 1000 километрах от границы

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Чебоксары

Следственный комитет (СК) возбудил дело после массированной атаки украинских вооруженных формирований на Чебоксары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По информации следствия, утром 5 мая Украина произвела массированную атаку крылатыми ракетами и не менее, чем восемью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на гражданские объекты города, расположенного в 1000 километрах от границы. В результате было повреждено предприятие гражданского назначения и многоэтажные жилые здания, а также более 20 домовладений в Чебоксарах. Жертвами атаки стали два человека, 23 мирных жителя получили различные травмы.

В ведомстве отметили, что обнаружены и изъяты фрагменты БПЛА и других боеприпасов. Назначены взрывотехнические экспертизы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Чебоксары девятью дронами «Лютый»