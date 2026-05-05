Появились новые подробности об атаке ВСУ на российский город в 1000 километров от границы

Shot: ВСУ атаковали Чебоксары девятью дронами «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары девятью беспилотниками. Новые подробности об ударе по российскому городу в 1000 километров от границы появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, речь идет о дронах типа «Лютый», которые являются самыми дальнобойными в распоряжении ВСУ, а также способны преодолевать расстояния до 1000 километров и нести боевую часть около 60 килограммов. Всего, как утверждает Shot, для атак по Чувашии использовались девять таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Чебоксарах, удар пришелся по шестому этажу здания. В результате как минимум в восьми квартирах выбиты стекла, начался пожар. Жителей микрорайона начали эвакуировать. По последним данным, пострадали 10 человек, еще одного спасти не удалось.

По неподтвержденным официально данным, помимо дронов, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». Целью атак по регионам России назвали перегрузку противовоздушной обороны.