На Украине оптимистично оценили арест Ермака

Фриланд: Арест Ермака является признаком здоровья Украины

Бывший заместитель премьер-министра Канады, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Христя Фриланд позитивно оценила арест экс-главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Ее слова передает Politico.

«Я считаю, что работу украинских антикоррупционных органов следует рассматривать как признак здоровья Украины, а не ее болезни», — заявила Фриланд.

По ее словам, арест Ермака является прогрессом после того, как украинское правительство подвергалось критике за его сопротивление в борьбе с кумовством.

В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщила, что дед Христи Фриланд Михайло Хомяк в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией, работая редактором газеты в оккупированной Польше.