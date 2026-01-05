Зеленский назначил советницей по экономическому развитию Христю Фриланд

Президент Украины Владимир Зеленский назначил советницей по экономическому развитию бывшего заместителя премьер-министра Канады Христю Фриланд. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня назначил Христю Фриланд советником по экономическому развитию. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций», — отмечается в сообщении.

По словам Зеленского, Фриланд способа помочь Киеву восстановиться за счет своих навыков в дипломатии.

В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщила, что дед Фриланд Михайло Хомяк в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией, работая редактором газеты в оккупированной Польше.

Сама политик отрицала эти утверждения, называя их «российской дезинформацией», однако они были подтверждены Джон-Пол Химкой — одним из крупнейших современных американских историков украинского происхождения. Сам Химка известен как один из критиков «националистических исторических мифов» Украины.