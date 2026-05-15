Россия
09:56, 15 мая 2026

Ми-8 получил повреждения при посадке в российском регионе

Майя Назарова

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Вертолет Ми-8 получил повреждения при посадке в Хабаровском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, российское воздушное судно выполняло служебный рейс из региональной столицы в Амурский район.

На борту вертолета находились два пассажира. Предварительно, их доставляли на работу.

Ми-8 жестко приземлился на посадочной площадке в районе 136-го километра трассы нефтепровода. Данных о пострадавших не поступало. По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого стало известно, что вертолет Ми-8, выполнявший рейс Панаевск — Яр-Сале, совершил жесткую посадку. На борту находились вахтовики. Вертолет не долетел до посадочной площадки 400 метров, жестко сел и перевернулся на бок. По факту произошедшего организовали проверку.

