Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс Панаевск — Яр-Сале, совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Панаевск — Яр-Сале, совершил жесткую посадку. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 21 февраля.

«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указали в ведомстве.

Выясняются причины случившегося. Начата доследственная проверка, она контролируется транспортной прокуратурой региона.

По сведениям Baza, на борту находились вахтовики. Вертолет не долетел до посадочной площадки 400 метров, жестко сел и перевернулся на бок. Всего, по сведениям канала, на борту находились 10 человек, один из них получил травму головы, но госпитализация ему не понадобилась.

