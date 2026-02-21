Реклама

11:37, 21 февраля 2026

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс Панаевск — Яр-Сале, совершил жесткую посадку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Уральская транспортная прокуратур»

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Панаевск — Яр-Сале, совершил жесткую посадку. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 21 февраля.

«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указали в ведомстве.

Выясняются причины случившегося. Начата доследственная проверка, она контролируется транспортной прокуратурой региона.

По сведениям Baza, на борту находились вахтовики. Вертолет не долетел до посадочной площадки 400 метров, жестко сел и перевернулся на бок. Всего, по сведениям канала, на борту находились 10 человек, один из них получил травму головы, но госпитализация ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что пропавший в Амурской области частный вертолет Robinson разбился. Пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт, предположительно, упал в 14 километрах от места вылета.

