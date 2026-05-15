Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 15 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили новую социальную выплату

Депутат Панеш: Выплату к 9 Мая нужно распространить на солдат и офицеров СВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Каждый год к 9 Мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, это правильная и нужная мера, которую надо распространить на участников специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат отметил, что спустя десятилетия российские солдаты и офицеры продолжают в Донбассе дело своих дедов и прадедов. Поэтому, продолжил он, логично распространить такую же ежегодную выплату к 9 Мая на ветеранов СВО, которые к празднику Дня Победы не получают ничего.

«После Великой Отечественной войны Россия и наши граждане не раз вставали на защиту Родины: Афганистан, Чечня, Сирия, специальная военная операция на Украине. Ветераны боевых действий разных поколений продолжают дело победителей. Ветераны специальной военной операции сегодня — это те, кто с оружием в руках сражается с нацизмом, кто, рискуя жизнью, защищает Донбасс, Новороссию, саму Россию», — подчеркнул парламентарий.

Панеш предложил дополнить Федеральный закон «О ветеранах» нормой, устанавливающей ежегодную выплату к 9 Мая для следующих категорий: ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции; инвалиды боевых действий из числа участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) участников СВО. Размер выплаты — 10 тысяч рублей ежегодно, с последующей индексацией в беззаявительном порядке, указал он.

Ранее сообщалось, что существует три сценария, которые могут привести к потере пенсий для россиян. Эти ситуации связаны с регистрацией и документами и заканчиваются приостановкой пенсионных выплат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Раскрыты подробности нового обмена пленными с Украиной

    Бык раздавил грудь знаменитому ковбою во время родео

    Стала известна судьба сотен российских пленных

    Агент Киева выслушал приговор за тайники с БПЛА в российском регионе

    Аэропорт на юге России приостановил работу

    Акции авиагиганта упали после заявлений Трампа

    Папарацци запечатлели интимный момент 70-летнего актера с моделью на 26 лет моложе него

    Ми-8 получил повреждения при посадке в российском регионе

    Раскрыто число потерпевших после вторжения ВСУ в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok