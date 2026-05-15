В России предложили новую социальную выплату

Депутат Панеш: Выплату к 9 Мая нужно распространить на солдат и офицеров СВО

Каждый год к 9 Мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, это правильная и нужная мера, которую надо распространить на участников специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат отметил, что спустя десятилетия российские солдаты и офицеры продолжают в Донбассе дело своих дедов и прадедов. Поэтому, продолжил он, логично распространить такую же ежегодную выплату к 9 Мая на ветеранов СВО, которые к празднику Дня Победы не получают ничего.

«После Великой Отечественной войны Россия и наши граждане не раз вставали на защиту Родины: Афганистан, Чечня, Сирия, специальная военная операция на Украине. Ветераны боевых действий разных поколений продолжают дело победителей. Ветераны специальной военной операции сегодня — это те, кто с оружием в руках сражается с нацизмом, кто, рискуя жизнью, защищает Донбасс, Новороссию, саму Россию», — подчеркнул парламентарий.

Панеш предложил дополнить Федеральный закон «О ветеранах» нормой, устанавливающей ежегодную выплату к 9 Мая для следующих категорий: ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции; инвалиды боевых действий из числа участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) участников СВО. Размер выплаты — 10 тысяч рублей ежегодно, с последующей индексацией в беззаявительном порядке, указал он.

