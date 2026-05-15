Акции авиагиганта упали после заявлений Трампа

Reuters: Акции Boeing упали больше чем на четыре процента после слов Трампа

После того как президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился приобрести 200 самолетов Boeing, акции этой корпорации упали на 4,1 процента. Об этом сообщило Reuters.

Случившееся объяснили тем, что озвученное количество оказалось намного меньше того, на которое рассчитывали аналитики.

В связи с этим агентство напомнило, что Boeing и его основной конкурент Airbus ведут жесткую борьбу за китайский рынок, причем там американцы серьезно уступают европейцам. В свою очередь, Китай активно покупает самолеты у обеих компаний, пытаясь справиться с бурным ростом спроса. По некоторым прогнозам, в настоящее время КНР нужно до тысячи новых самолетов, а к 2045 году потребуется как минимум 9000.

Последний раз о заказе Китаем самолетов Boeing сообщалось в ноябре 2017 года. Тогда договорились о сделке на 300 воздушных судов.

В апреле 2025 года сообщалось, что торговая война, которую развязал Трамп, привела к тому, что Boeing потеряла китайский рынок сбыта и начала искать новые.