В бундестаге заявили, что коррупция — не повод прекращать помощь Украине

Проблемы с коррупцией на Украине не являются для канцлера Германии Фридриха Мерца и властей Евросоюза (ЕС) поводом прекратить помощь Киеву. Об этом рассказал депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, его цитирует РИА Новости.

«Вступление Украины в ЕС должно стать политико-идеологическим уколом в адрес России. Это стоит на первом плане. Сама Украина и ее внутреннее устройство не играют роли для евроавтократов и русофобов, поэтому коррупция ничего не изменит в курсе на конфронтацию с Россией», — объяснил парламентарий.

По словам Котре, Берлин руководствуется проукраинскими лозунгами, а не реальными национальными интересами немцев.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что коррупция может на долгие годы застопорить процесс вступления Украины в ЕС.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема рассказал, что Киев не может достичь мирного соглашения с российской стороной из-за украинской коррупции. По его словам, после четырех полных лет российско-украинского конфликта «любой лидер понял, что для прекращения войны необходима дипломатия».