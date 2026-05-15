Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 15 мая 2026Экономика

Инфляция резко пошла вверх в четвертой экономике мира

Reuters: Инфляция в Японии ускорилась самыми быстрыми темпами за три года
Кирилл Луцюк

Фото: Issei Kato / Reuters

В апреле 2026 года оптовая инфляция в Японии ускорилась самыми быстрыми темпами за три года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Индекс цен на корпоративные товары в апреле увеличился на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс цен на импорт прибавил 17,5 процента, что стало самым быстрым ростом с декабря 2022 года. Как отметило агентство, падение курса иены усугубляет энергетический шок.

Оптовые цены в апреле выросли на 2,3 процента по сравнению с мартом. Нефтепродукты и уголь подорожали на 5,3 процента, а химическая продукция — на 9,2 процента.

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
Как получить визу в Японию в 2026 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2026 году?Правила въезда для россиян
11 декабря 2025

Особенно сильный рост стоимости показали нафта (плюс 79,4 процента), а также алюминий, медь и другие цветные металлы (плюс 37,9 процента).

В свою очередь, агентство Bloomberg обратило внимание на еще один индикатор инфляции. Так, ставка по 20-летним государственным облигациям выросла на 6,5 базисных пунктов до 3,61 процента, достигнув пика с 1996 года. Доходность 30- и 40-летних облигаций приближается к самым высоким уровням с момента их появления на рынке.

Ранее из-за проблем с поставками сжиженного природного газа Япония стала активнее использовать уголь для производства электроэнергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

    Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

    Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

    Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

    Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok